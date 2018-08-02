Защитник туринского "Ювентуса" Маттиа Кальдара прибыл на медобследование в "Милан", сообщает официальный твиттер клуба.

Напомним, что 24-летний футболист присоединится к "россонери" в обмен на Леонардо Бонуччи.

Контракт будет подписан после прохождения медосмотра. Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата по договору - 2 миллиона евро за сезон.

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