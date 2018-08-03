Кальдара прокомментировал свой переход в "Милан"
Новичок "Милана" Маттиа Кальдара прокомментировал свой переход из "Ювентуса" в стан "россонери".
"Было легко принять решение по поводу перехода в "Милан". Хочу стать значимым для команды игроком. Уже общался с Гаттузо. Готов немедленно предоставить себя в его распоряжение" - цитирует 24-летнего футболиста Sky Sport Italia.
Напомним, что Кальдара перебрался в "Милан" в обмен на Леонардо Бонуччи.
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