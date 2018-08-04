Кальдара: "Жаль, что у меня не было шанса сыграть в одной команде с Роналду"

Новичок "Милана" Маттиа Кальдара заявил, что хотел бы остаться в "Ювентусе".

"Жаль, что у меня не было шанса сыграть в одной команде с Роналду. Я мечтал, что однажды буду выступать за "Ювентус". Но в жизни случаются вещи и похуже" - приводит слова Кальдары Corriere dello Sport.

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