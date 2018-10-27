Кальдерон назвал единственного тренера, которого уважал Перес

Теги реал мадридфлорентино пересжозе моуринью

Кальдерон назвал единственного тренера, которого уважал Перес

Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон не исключает возвращения Жозе Моуринью в мадридский клуб.

По словам Кальдерона, португалец является единственным тренером, которого уважал Флорентино Перес. Поэтому, если Моуринью покинет "Манчестер Юнайтед", то Перес попытается его заполучить.

Напомним, что Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионство, кубок и суперкубок страны.

Читайте также: Лидеры "Реала" выступают против возвращения Моуринью. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 января

Главные новости дня: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов