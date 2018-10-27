Кальдерон назвал единственного тренера, которого уважал Перес

Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон не исключает возвращения Жозе Моуринью в мадридский клуб.

По словам Кальдерона, португалец является единственным тренером, которого уважал Флорентино Перес. Поэтому, если Моуринью покинет "Манчестер Юнайтед", то Перес попытается его заполучить.

Напомним, что Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионство, кубок и суперкубок страны.

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