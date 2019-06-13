Кальдерон назвал главную ошибку "Реала" прошлым летом
Экс-президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон считает уход португальского форварда Криштиану Роналду огромной ошибкой королевского клуба.
"Главной ошибкой было позволить Роналду уйти в "Ювентус". Этот футболист не только забивал много голов, но и помогал команде, был её лучшим игроком. В общем и целом, это он выиграл для нас Лигу Чемпионов и закрыл собой проблемы, которые годами существуют в клубе из-за отсутствия структуры.
Криштиану читал газеты и знал, кто клуб готов купить Неймара за 350 миллионов на годовую зарплату в 40 миллионов. Роналду в тот момент зарабатывал 21 миллион. Поэтому, когда президент отказывал ему в повышении зарплаты на 5 миллионов, игрок чувствовал, что его вклад в историю клуба не ценят", - сказал Кальдерон.
Прошлым летом "Реал" продал Роналду в "Ювентус" за 117 миллионов евро.
Звёздный португалец провёл в составе "бланкос" 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
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