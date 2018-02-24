Кальдерон назвал главную трансферную цель "Реала"

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Кальдерон назвал главную трансферную цель "Реала"

Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон поделился информацией о возможных трансферах клуба.

"Левандовски всегда был на радаре у "Реала", однако я думаю, что главная цель клуба - Харри Кейн. Почему? В первую очередь из-за его возраста. Он моложе. Но если "Реал" не сможет заполучить Кейна, то займется вопросом трансфера Роберта.

У "Реала" отличные отношения с Захави. Я лично знаю его очень хорошо. Это большой профессионал, который отлично делает свою работу. Он прекрасно знает рынок и замечательно обходится со своими клиентами" - приводит слова Кальдерона Bild.

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