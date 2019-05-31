Кальдерон - о трансфере Азара в "Реал": "С "Челси" очень сложно вести переговоры"
Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон порассуждал о вероятном трансфере бельгийского вингера Эдена Азара из "Челси" в королевский клуб.
"Есть все основания полагать, что Азар станет игроком "Реала". Это отличная новость. Эден чётко сказал, что он хочет уйти и получить новый вызов. Несправедливо удерживать футболиста, который выступал за клуб семь лет. Но ещё предстоит уладить вопрос с суммой трансфера.
С "Челси" очень сложно вести переговоры. Могу однозначно это утверждать, потому что в 2007 году у меня были долгие переговоры по трансферу Роббена. Они требовали 35 миллионов фунтов за футболиста, который почти не играл. В то время это были большие деньги. Я много раз пытался уменьшить сумму, мы ждали до последней минуты, но в итоге заплатили", - приводит слова Кальдерона Sky Sports.
Азар выступал за "Челси" с 2012 года, сыграл 352 матча, забил 110 голов и сделал 92 ассиста.
Контракт игрока с "синими" истекает в 2020 году и он отказывается его продлевать, но клуб всё равно требует за своего лидера более 100 миллионов евро.
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|38
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|38
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|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
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|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
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|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16