Кальдерон - о трансфере Азара в "Реал": "С "Челси" очень сложно вести переговоры"

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон порассуждал о вероятном трансфере бельгийского вингера Эдена Азара из "Челси" в королевский клуб.

"Есть все основания полагать, что Азар станет игроком "Реала". Это отличная новость. Эден чётко сказал, что он хочет уйти и получить новый вызов. Несправедливо удерживать футболиста, который выступал за клуб семь лет. Но ещё предстоит уладить вопрос с суммой трансфера.

С "Челси" очень сложно вести переговоры. Могу однозначно это утверждать, потому что в 2007 году у меня были долгие переговоры по трансферу Роббена. Они требовали 35 миллионов фунтов за футболиста, который почти не играл. В то время это были большие деньги. Я много раз пытался уменьшить сумму, мы ждали до последней минуты, но в итоге заплатили", - приводит слова Кальдерона Sky Sports.

Азар выступал за "Челси" с 2012 года, сыграл 352 матча, забил 110 голов и сделал 92 ассиста.

Контракт игрока с "синими" истекает в 2020 году и он отказывается его продлевать, но клуб всё равно требует за своего лидера более 100 миллионов евро.

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