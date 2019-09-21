Кальдерон - о трансфере Роналду в "Реал": "Перес приписывает себе заслуги других"

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон в очередной раз подверг критике действующего руководителя королевского клуба Флорентино Переса.

"Думаю, не нужно постоянно повторять, что именно я привёл Роналду в "Реал". Мне неприятно слышать, когда нынешний президент клуба публично заявляет, что Роналду - лучшее его приобретение. Это мелочно - приписывать себе заслуги других.

В составе "Реала" в течение девяти лет играл лучший футболист мира благодаря другому человеку. Когда Перес вступил в должность, он не хотел видеть Роналду в команде. Он пытался разорвать подписанное нами ранее соглашение, и Криштиану знал об этом. Сделка могла сорваться", - цитирует Кальдерона A Bola.

Напомним, что в 2009 году "Реал" купил Роналду у "Манчестер Юнайтед" за 94 миллиона евро.

В составе "бланкос" португалец провёл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист. За 9 сезонов мадридцы выиграли 15 трофеев, в том числе 4 Лиги Чемпионов.

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