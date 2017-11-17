Кальдерон: "Огонь внутри футболистов "Реала" погас"

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Кальдерон: "Огонь внутри футболистов "Реала" погас"

Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон объяснил причину спада игры мадридского клуба.

"Главное отличие нынешнего "Реала" от прошлогоднего состоит в том, что по какой-то неизвестной причине тот огонь, что горел внутри футболистов и вдохновлял их, заставляя максимально выкладываться в каждой игре, погас. А на самом высоком уровне в футболе это и есть та самая разница между успехом и провалом" - приводят слова Кальдерона английские СМИ.

Напомним, что после 11 туров "Реал" занимает 3-ю позицию и отстает от "Барселоны", которая находится на 1-м месте, на 8 очков.

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