Кальдерон: "Огонь внутри футболистов "Реала" погас"

Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон объяснил причину спада игры мадридского клуба.

"Главное отличие нынешнего "Реала" от прошлогоднего состоит в том, что по какой-то неизвестной причине тот огонь, что горел внутри футболистов и вдохновлял их, заставляя максимально выкладываться в каждой игре, погас. А на самом высоком уровне в футболе это и есть та самая разница между успехом и провалом" - приводят слова Кальдерона английские СМИ.

Напомним, что после 11 туров "Реал" занимает 3-ю позицию и отстает от "Барселоны", которая находится на 1-м месте, на 8 очков.

Читайте также: Симеоне: "Реал" является лучшим клубом мира". | http://soccernews.ru