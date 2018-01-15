Кальдерон раскритиковал Переса за отношение к Роналду

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон подверг критике нынешнего руководителя мадридского клуба Флорентино Переса за отношение к ведущему нападающему команды Криштиану Роналду.

"Мне потребовалось много усилий, чтобы привести Роналду. Высокомерие Переса, который хотел сорвать сделку, так и не позволит ему признать, что это второй трансфер среди лучших в истории "Реала" после Ди Стефано. Этим и обусловлено его плохое отношение к Криштиану, который в "Реале" завоевал четыре "Золотых мяча".

Вбрасывать информацию о том, что ты готовишь обмен Роналду на Неймара, не очень умно. Осталось ещё много матчей в разных турнирах, и единственная "польза", которую можно из этого извлечь - разругаться с единственным игроком, который может принести результат. Теперь, конечно, Криштиану будет просить объяснений, будет разговор. Будет жаль, если "Реал" его продаст" - написал Кальдерон в своём твиттере.

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