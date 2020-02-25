Кальдерон раскрыл новые подробности трансфера Роналду в "Реал" в 2009 году

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон рассказал новые детали перехода нападающего Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" в королевский клуб летом 2009 года.

"В 2008 году он подписал новый контракт с "МЮ", но уже тогда было обязательство, что через год он перейдёт в "Реал". В соглашении мы прописали штраф в размере 30 миллионов евро для обеих сторон. Если бы мы не выполнили обещанное, нам пришлось бы заплатить Роналду 30 миллионов и наоборот - он должен был заплатить нам в случае отказа от перехода", - приводит слова Кальдерона Irish Mirror.

В итоге португальский форвард перебрался в "Реал" за 94 миллиона евро.

В составе "сливочных" Роналду провёл 438 матчей, забил 450 голов и отдал 151 ассист.

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