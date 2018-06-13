Кальдерон: "Роналду точно останется в "Реале"

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Кальдерон: "Роналду точно останется в "Реале"Бывший президент "Реала"  Рамон Кальдерон надеется на то, что Криштиану Роналду останется в мадридском клубе.

Напомним, что в конце сезона португалец намекнул на возможный уход из команды.

"Думаю, что сразу после финала Лиги Чемпионов могли быть опасения. Сейчас же я более спокоен по этому поводу. Это вопрос переговоров. Надеюсь, что он останется. "Реалу" важно сохранить его в команде", - отметил он.

Напомним, Аршавин не хочет возвращаться в "Зенит". | soccernews.ru

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