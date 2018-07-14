Кальдерон считает огромной ошибкой "Реала" продажу Роналду

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон дал комментарии по поводу ухода Криштиану Роналду из королевского клуба.

"Это непростительная ошибка, которая дорого обойдётся "Реалу". Люди говорят о Килиане Мбаппе или Неймаре, но они далеки от уровня Криштиану. Девять лет назад это стало исторической покупкой. И сумма отступных в миллиард евро показывала, что он не продаётся. Флорентино Перес заплатит за эту ошибку. Криштиану - номер один, так что клуб понёс огромный ущерб. Роналду отказался от улучшенного контракта, который предлагал ему Перес в последнее время. Причины для ухода больше эмоциональные, но для "Ювентуса" это отличная сделка. Стоимость трансфера дорогая для "Ювентуса", но она будет нивелирована спонсорскими и рекламными контрактами" - цитирует Кальдерона Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" купил 33-летнего Роналду за 112 миллионов евро.

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