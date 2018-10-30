Кальдерон: "Увольнение Лопетеги - еще одна прихоть Переса"

Теги реал мадридфлорентино пересхулен лопетеги

Кальдерон: "Увольнение Лопетеги - еще одна прихоть Переса"Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон считает, что увольнение Хулена Лопетеги - "очередная прихоть" президента клуба Флорентино Переса.

"К сожалению, это еще одна из прихотей президента. Если он был правильным человеком всего четыре месяца назад, в июне, то он не может быть непригодным сейчас. Он подписал контракт всего за два дня до начала чемпионата мира, что нанесло ущерб нашей сборной, и теперь Перес увольняет его. Так вот в чем проблема. Думаю, что Лопетеги не виноват", - отметил он.

Читайте: Лопетеги тренировал "Реал" 137 дней, во время президентства Переса меньше было только у одного специалиста | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов