Кальдерон: "Увольнение Лопетеги - еще одна прихоть Переса"

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон считает, что увольнение Хулена Лопетеги - "очередная прихоть" президента клуба Флорентино Переса.

"К сожалению, это еще одна из прихотей президента. Если он был правильным человеком всего четыре месяца назад, в июне, то он не может быть непригодным сейчас. Он подписал контракт всего за два дня до начала чемпионата мира, что нанесло ущерб нашей сборной, и теперь Перес увольняет его. Так вот в чем проблема. Думаю, что Лопетеги не виноват", - отметил он.

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