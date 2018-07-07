Кальдерон высказался о возможном переходе Роналду в "Ювентус"

Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон прокомментировал возможный трансфер Криштиану Роналду в "Ювентус".

"У "Ювентуса" великолепная история, традиции и сильные менеджеры. Туринцы уже давно заслужили право называться одним из крупнейших клубов мира. Именно поэтому для меня не будет ничего удивительно, если Роналду решит перебраться в "Ювентус". Это логичный ход. Если он так поступит, то "Ювентус" можно будет считать очень удачливой командой" - приводит слова Кальдерона Football Italia.

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