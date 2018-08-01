Калечили свое здоровье: легенда ЦСКА рассказал о вреде футбольной карьеры



Экс-игрок ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о том, какой ущерб здоровью нанесла ему футбольная карьера.

"Есть определенные показатели крови, которые у нас с братом очень сильно завышены на протяжении трёх лет. С этим можно играть, но такое бьёт по организму. АЛТ и АСТ – печёночные показатели. Есть ещё креатинкиназа, которая показывают, насколько наши мышцы способны выдерживать нагрузку. Если в нормальном состоянии у футболиста она в районе 250-400 после игры, то у меня подскакивает до 1500. В итоге, я только и занимаюсь тем, что сгоняю её до следующей игры. Это удары по печени, организм не восстанавливается. Словно зубная боль на протяжение трёх лет – болит, болит и болит. Каждый раз выдерживать нагрузки всё тяжелее.

Нагрузку перенесу, но потом три дня как старенькая бабушка не могу встать, разогнуться. Все эти передвижения действительно похожи на те, что бывают у старого человека: начинают болеть мышцы, суставы, шея, периодически тяжело заснуть. Всё это наслаивается, и в какой-то момент ты не выдерживаешь.

Началось где-то три-четыре года назад, когда начали сдавать раз в две недели кровь на анализы. С этим пробовали бороться, но никак не получилось", - приводят слова Березуцкого российские СМИ.

"Профессиональный спорт сам по себе опасен. Если футболист долго играет, то становится инвалидом. Мы калечили свое здоровье. Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьёзным нарушениям. Но дело не только в этом. Главное – было понимание, что уже полноценно не получается помочь ни ЦСКА, ни сборной", - приводят слова Березуцкого российские СМИ.

Напомним, что 36-летний Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 годы, провел за клуб 530 матчей и забил 14 голов. Ранее играл за "Торпедо-ЗИЛ". За сборную России сыграл 101 матч и забил 5 мячей.

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