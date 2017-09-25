Кальеха возглавил "Вилльяреал"

"Вильярреал" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Хавьера Кальехи.

У руля "жёлтой субмарины" 39-летний специалист сменил уволенного сегодня Франа Эскрибу.

Стоит отметить, что Кальеха, будучи футболистом, выступал за "Вильярреал" с 1999 по 2006 год, а с 2011 года тренировал ряд юношеских и молодёжных команд. | http://soccernews.ru