Кальеха: "Время от времени "Вильярреал" играет слишком прямолинейно"

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Ревилья Кальеха подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (0:1).

"Команда пыталась рисковать, у нас были шансы, но мы упустили реальную возможность забить. У нас были отличные ситуации, в которых мы обязаны были отличаться. Нам не удалось достичь поставленной цели.

Время от времени мы играем слишком прямолинейно. "Эйбар" отлично защищался. Во втором тайме у нас были хорошие перспективы, казалось, что вот-вот что-то нарисуется. Соперник отошёл назад, а с этим мы справиться не смогли.

"Эйбар" является одним из главных конкурентов в борьбе за зону еврокубков. Это команда с ясными идеями. Войти в эту зону, конечно, будет сложно. Мы должны быть сильными и знать, что можем победить любого. Так что не стоит опускать руки", - сказал наставник.

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