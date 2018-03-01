Кальеха: "Время от времени "Вильярреал" играет слишком прямолинейно"

Теги вильярреалэйбар

Кальеха: "Время от времени "Вильярреал" играет слишком прямолинейно"Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Ревилья Кальеха подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (0:1).

"Команда пыталась рисковать, у нас были шансы, но мы упустили реальную возможность забить. У нас были отличные ситуации, в которых мы обязаны были отличаться. Нам не удалось достичь поставленной цели. 

Время от времени мы играем слишком прямолинейно. "Эйбар" отлично защищался. Во втором тайме у нас были хорошие перспективы, казалось, что вот-вот что-то нарисуется. Соперник отошёл назад, а с этим мы справиться не смогли. 

"Эйбар" является одним из главных конкурентов в борьбе за зону еврокубков. Это команда с ясными идеями. Войти в эту зону, конечно, будет сложно. Мы должны быть сильными и знать, что можем победить любого. Так что не стоит опускать руки", - сказал наставник.

Не пропустите: "Милан" в серии послематчевых пенальти вырывает у "Лацио" путевку в финал Кубка Италии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 26 51
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 26 42
6 Вильярреал 26 41
7 Эйбар 26 38
8 Жирона 26 37
9 Хетафе 26 36
10 Бетис 25 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Атлетик Бильбао 26 32
13 Эспаньол 26 31
14 Леганес 26 30
15 Реал Сосьедад 25 29
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 26 18
20 Малага 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов