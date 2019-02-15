Кальехон, Баркли, Ло Чельсо попали в символическую сборную тура в Лиге Европы
УЕФА назвал состав символической сборной Лиги Европы по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Стоит отметить, что в состав команды не попал никто из российских "Зенита" и "Краснодара", которые играли, соответственно, с "Фенербахче" (0:1) и "Байером" (0:0).
Состав сборной выглядит так:
вратарь: Вукович ("Генк")
защитники: Аспиликуэта ("Челси"), Перница ("Виктория"), Луйиндама ("Стандард"), Цоуфал ("Славия")
полузащитники: Педраса ("Вильярреал"), Ло Чельсо ("Бетис"), Баркли ("Челси"), Лайнес ("Бетис")
нападающие: Кальехон ("Наполи"), Собрино ("Валенсия").
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