Кальехон может доиграть сезон в "Наполи" бесплатно

Хавбек "Наполи" Хосе Кальехон хочет помочь клубу в концовке сезона.

Как сообщает Calciomercato, 33-летний испанец известил руководство клуба, что он готов отыграть июль и август бесплатно, попросив только страховочные выплаты в случае травмы.

Отметим, что действующее соглашение игрока с клубом истекает в конце июня.

В этом сезоне на счету Кальехона два гола и девять ассистов в 34 играх.

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