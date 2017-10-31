Кальехон: "Мы не боимся "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситинаполихосе кальехон

Кальехон: "Мы не боимся "Манчестер Сити"

Вингер "Наполи" Хосе Кальехон высказался в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Мы всех уважаем, но никого не боимся. Мы знаем свою силу и сыграем с уверенностью в том, что можем взять три очка. Мы знаем, что "Сити" был силён и до первой игры с нами, может, даже стал сильнее после нашего матча. Нам нужно думать об этом поединке как о последнем. Даже если он не будет решающим, он очень важен" - приводит слова Кальехона Football Italia.

Напомним, что матч "Наполи" – "Манчестер Сити" состоится в среду в 22:45 по московскому времени. 

Не пропустите: Де Брюйне: "Не думаю, что сможем пройти сезон без поражений". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 3 5
2 Спартак Москва 3 5
3 Севилья 3 4
4 Марибор 3 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Наполи 3 3
4 Фейеноорд 3 0
Группа G М О
1 Бешикташ 3 9
2 РБ Лейпциг 3 4
3 Порту 3 3
4 Монако 3 1
Группа H М О
1 Тоттенхэм 3 7
2 Реал Мадрид 3 7
3 Боруссия Дортмунд 3 1
4 АПОЭЛ 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов