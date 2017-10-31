Кальехон: "Мы не боимся "Манчестер Сити"

Вингер "Наполи" Хосе Кальехон высказался в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Мы всех уважаем, но никого не боимся. Мы знаем свою силу и сыграем с уверенностью в том, что можем взять три очка. Мы знаем, что "Сити" был силён и до первой игры с нами, может, даже стал сильнее после нашего матча. Нам нужно думать об этом поединке как о последнем. Даже если он не будет решающим, он очень важен" - приводит слова Кальехона Football Italia.

Напомним, что матч "Наполи" – "Манчестер Сити" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Де Брюйне: "Не думаю, что сможем пройти сезон без поражений". | http://soccernews.ru