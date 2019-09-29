Кальехон намерен покинуть "Наполи" и перебраться в Китай



Испанский полузащитник "Наполи" Хосе Кальехон хочет перейти в один из китайских клубов, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, в Китае футболисту предложили очень выгодные финансовые условия. Из-за этого хавбек отказывается продлевать с "Наполи" контракт, который истекает летом 2020 года.

32-летний Кальехон выступает за "Наполи" с 2013 года. Всего в составе итальянского клуба он провел 311 матчей во всех турнирах, в которых забил 79 голов и отдал 72 результативные передачи. Ранее играл за "Реал" и "Эспаньол".

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