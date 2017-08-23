Кальехон: "Наполи" заслужил выход в Лигу Чемпионов"

Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон прокомментировал победу над "Ниццей" (2:0), которая позволила его команде пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

"Мы сделали то, чего хотели. Мы сумели пройти в групповой раунд. "Наполи" заслужил выход в Лигу Чемпионов, потому что у нас отличная команда. Мы приехали во Францию за победой и заслуженно добыли ее", - приводит слова Кальехона Football Italia.

Стоит отметить, что при жеребьевке группового этапа "Наполи" попадет в третью корзину.

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