Кальехон не перейдёт в "Милан"

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Кальехон не перейдёт в "Милан"

Вингер "Наполи" Хосе Кальехон не перейдёт в "Милан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, агент 31-летнего испанца опроверг слухи, сватающие его клиента в стан "россонери".

Ранее СМИ сообщали, что Кальехон может стать игроком "Милана" в рамках сделки по трансферу полузащитника Сусо в "Наполи".

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