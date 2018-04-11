Вингер "Наполи" Хосе Кальехон не перейдёт в "Милан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, агент 31-летнего испанца опроверг слухи, сватающие его клиента в стан "россонери".

Ранее СМИ сообщали, что Кальехон может стать игроком "Милана" в рамках сделки по трансферу полузащитника Сусо в "Наполи".

Не пропустите: "Милан" нашел усиление в "Сассуоло". | http://soccernews.ru