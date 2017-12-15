Кальехон рассказал о своей краткосрочной мечте

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Кальехон рассказал о своей краткосрочной мечте

Вингер "Наполи" Хосе Кальехон рассказал о своей краткосрочной мечте, а также поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А.

"Мечтаю, что у меня будет прекрасное лето. Сначала "Наполи" возьмёт скудетто, а затем я поеду на ЧМ-2018 в составе сборной Испании.

В гонке за титулом участвует пять клубов. Все они находятся в пределах восьми очков" - цитирует Кальехона Football Italia.

Отметим, что сейчас в первой пятёрке Серии А находятся "Интер", "Наполи", "Ювентус", "Рома" и "Лацио".

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