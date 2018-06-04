Кальехон заинтересовал два топ-клуба

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Кальехон заинтересовал два топ-клуба

Вингер "Наполи" Хосе Кальехон заинтересовал два топ-клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, текущим летом за 31-летнего испанца намерены побороться "Милан" и "Атлетико".

Напомним, что в контракте Кальехона с "Наполи" прописана сумма отступных в размере 23 миллионов евро.

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