Кальехон заразился коронавирусом

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Кальехон заразился коронавирусом

Атакующий полузащитник "Фиорентины" Хосе Кальехон заразился коронавирусом.

Как сообщает сайт клуба, заболевание у 33-летнего испанца протекает бессимптомно, однако он находится на карантине.

Кальехон перебрался в "Фиорентину" на правах свободного агента в октябре. На его счету один гол в четырех играх.

Завтра, 7 ноября, "Фиорентина" на выезде сыграет против "Пармы".

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