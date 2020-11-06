Атакующий полузащитник "Фиорентины" Хосе Кальехон заразился коронавирусом.

Как сообщает сайт клуба, заболевание у 33-летнего испанца протекает бессимптомно, однако он находится на карантине.

Кальехон перебрался в "Фиорентину" на правах свободного агента в октябре. На его счету один гол в четырех играх.

Завтра, 7 ноября, "Фиорентина" на выезде сыграет против "Пармы".

Читайте также: "Фиорентина" рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера. | http://soccernews.ru