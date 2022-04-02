Календарь матчей ЧМ-2022
Опубликован полный календарь матчей группового этапа чемпионата мира, который стартует 21 ноября в Катаре.
В матче открытия встретятся сборные Катара и Эквадора.
21 ноября
Группа А
Катар – Эквадор
Сенегал – Нидерланды
Группа В
Англия – Иран
США – Украина/Шотландия/Уэльс
22 ноября
Группа С
Аргентина – Саудовская Аравия
Мексика – Польша
Группа D
Франция – Австралия/ОАЭ/Перу
Дания – Тунис
23 ноября
Группа E
Испания – Коста-Рика/Новая Зеландия
Германия – Япония
Группа F
Бельгия – Канада
Марокко – Хорватия
24 ноября
Группа G
Бразилия – Сербия
Швейцария – Камерун
Группа H
Португалия – Гана
Уругвай – Южная Корея
25 ноября
Группа А
Катар – Сенегал
Нидерланды – Эквадор
Группа В
Англия – США
Украина/Шотландия/Уэльс – Иран
26 ноября
Группа C
Аргентина – Мексика
Польша – Саудовская Аравия
Группа D
Франция – Дания
Тунис – Австралия/ОАЭ/Перу
27 ноября
Группа E
Испания – Германия
Япония – Коста-Рика/Новая Зеландия
Группа F
Бельгия – Марокко
Хорватия – Канада
28 ноября
Группа G
Бразилия – Швейцария
Камерун – Сербия
Группа H
Португалия – Уругвай
Южная Корея – Гана
29 ноября
Группа А
Нидерланды – Катар
Эквадор – Сенегал
Группа В
Украина/Шотландия/Уэльс – Англия
Иран – США
30 ноября
Группа C
Польша – Аргентина
Саудовская Аравия – Мексика
Группа D
Тунис – Франция
Австралия/ОАЭ/Перу – Дания
1 декабря
Группа E
Япония – Испания
Коста-Рика/Новая Зеландия – Германия
Группа F
Хорватия – Бельгия
Канада – Марокко
2 декабря
Группа G
Камерун – Бразилия
Сербия – Швейцария
Группа H
Южная Корея – Португалия
Гана – Уругвай
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3