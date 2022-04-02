Календарь матчей ЧМ-2022

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Календарь матчей ЧМ-2022

Опубликован полный календарь матчей группового этапа чемпионата мира, который стартует 21 ноября в Катаре.

В матче открытия встретятся сборные Катара и Эквадора.

21 ноября

Группа А

Катар – Эквадор

Сенегал – Нидерланды

Группа В

Англия – Иран

США – Украина/Шотландия/Уэльс

22 ноября

Группа С

Аргентина – Саудовская Аравия

Мексика – Польша

Группа D

Франция – Австралия/ОАЭ/Перу

Дания – Тунис

23 ноября

Группа E

Испания – Коста-Рика/Новая Зеландия

Германия – Япония

Группа F

Бельгия – Канада

Марокко – Хорватия

24 ноября

Группа G

Бразилия – Сербия

Швейцария – Камерун

Группа H

Португалия – Гана

Уругвай – Южная Корея

25 ноября

Группа А

Катар – Сенегал

Нидерланды – Эквадор

Группа В

Англия – США

Украина/Шотландия/Уэльс – Иран

26 ноября

Группа C

Аргентина – Мексика

Польша – Саудовская Аравия

Группа D

Франция – Дания

Тунис – Австралия/ОАЭ/Перу

27 ноября

Группа E

Испания – Германия

Япония – Коста-Рика/Новая Зеландия

Группа F

Бельгия – Марокко

Хорватия – Канада

28 ноября

Группа G

Бразилия – Швейцария

Камерун – Сербия

Группа H

Португалия – Уругвай

Южная Корея – Гана

29 ноября

Группа А

Нидерланды – Катар

Эквадор – Сенегал

Группа В

Украина/Шотландия/Уэльс – Англия

Иран – США

30 ноября

Группа C

Польша – Аргентина

Саудовская Аравия – Мексика

Группа D

Тунис – Франция

Австралия/ОАЭ/Перу – Дания

1 декабря

Группа E

Япония – Испания

Коста-Рика/Новая Зеландия – Германия

Группа F

Хорватия – Бельгия

Канада – Марокко

2 декабря

Группа G

Камерун – Бразилия

Сербия – Швейцария

Группа H

Южная Корея – Португалия

Гана – Уругвай

Не пропустите: Нойер поделился мнением о попадании Германии на Испанию в групповом этапе ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
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