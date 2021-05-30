Календарь матчей Евро-2020: расписание всех матчей
С 11 июня по 11 июля состоится чемпионат Европы по футболу. Турнир пройдет в 11 странах.
Групповой турнир
11 июня
22:00 Турция - Италия
12 июня
16:00 Уэльс – Швейцария
19:00 Дания – Финляндия
22:00 Бельгия – Россия
13 июня
16:00 Англия – Хорватия
19:00 Австрия – Северная Македония
22:00 Нидерланды – Украина
14 июня
16:00 Шотландия – Чехия
19:00 Польша – Словакия
22:00 Испания – Швеция
15 июня
19:00 Венгрия – Португалия
22:00 Франция – Германия
16 июня
16:00 Финляндия – Россия
19:00 Турция – Уэльс
22:00 Италия – Швейцария
17 июня
16:00 Украина – Северная Македония
19:00 Дания – Бельгия
22:00 Нидерланды – Австрия
18 июня
16:00 Швеция – Словакия
19:00 Хорватия – Чехия
22:00 Англия – Шотландия
19 июня
16:00 Венгрия – Франция
19:00 Португалия – Германия
22:00 Испания – Польша
20 июня
19:00 Италия – Уэльс
19:00 Швейцария – Турция
21 июня
19:00 Украина – Австрия
19:00 Северная Македония – Нидерланды
22:00 Финляндия – Бельгия
22:00 Россия – Дания
22 июня
22:00 Хорватия – Шотландия
22:00 Чехия – Англия
23 июня
19:00 Швеция – Польша
19:00 Словакия – Испания
22:00 Португалия – Франция
22:00 Германия – Венгрия
1/8 финала
26 июня
19:00 2-е место группы A - 2-е место группы B (матч №38)
22:00 Победитель группы A - 2-е место в группе С (матч №37)
27 июня
19:00 Победитель группы C - 3-е место в группе D/E/F (матч №40)
22:00 Победитель группы B - 3-е место в группе A/D/E/F (матч №39)
28 июня
19:00 2-е место в группе D - 2-е место в группе E (матч №42)
22:00 Победитель группы F - 3-е место в группе A/B/C (матч №41)
29 июня
19:00 Победитель группы D - 2-е место в группе F (матч №44)
22:00 Победитель группы E - 3-е место в группе (матч №43)
1/4 финала
2 июля
19:00 Победитель матча № 41 - Победитель матча № 42 (матч №49)
22:00 Победитель матча № 39 - Победитель матча № 37 (матч №50)
3 июля
19:00 Победитель матча № 40 - Победитель матча № 38 (матч №46)
22:00 Победитель матча № 43 - Победитель матча № 44 (матч №48)
1/2 финала
6 июля
22:00 Победитель матча № 46 - Победитель матча № 45 (матч №49)
7 июля
22:00 Победитель матча № 48 - Победитель матча № 47 (матч №50)
Финал
11 июля
22:00 - Победитель матча № 49 - Победитель матча № 50
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1