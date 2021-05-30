Календарь матчей Евро-2020: расписание всех матчей

С 11 июня по 11 июля состоится чемпионат Европы по футболу. Турнир пройдет в 11 странах.

Групповой турнир

11 июня

22:00 Турция - Италия

12 июня

16:00 Уэльс – Швейцария

19:00 Дания – Финляндия

22:00 Бельгия – Россия

13 июня

16:00 Англия – Хорватия

19:00 Австрия – Северная Македония

22:00 Нидерланды – Украина

14 июня

16:00 Шотландия – Чехия

19:00 Польша – Словакия

22:00 Испания – Швеция

15 июня

19:00 Венгрия – Португалия

22:00 Франция – Германия

16 июня

16:00 Финляндия – Россия

19:00 Турция – Уэльс

22:00 Италия – Швейцария

17 июня

16:00 Украина – Северная Македония

19:00 Дания – Бельгия

22:00 Нидерланды – Австрия

18 июня

16:00 Швеция – Словакия

19:00 Хорватия – Чехия

22:00 Англия – Шотландия

19 июня

16:00 Венгрия – Франция

19:00 Португалия – Германия

22:00 Испания – Польша

20 июня

19:00 Италия – Уэльс

19:00 Швейцария – Турция

21 июня

19:00 Украина – Австрия

19:00 Северная Македония – Нидерланды

22:00 Финляндия – Бельгия

22:00 Россия – Дания

22 июня

22:00 Хорватия – Шотландия

22:00 Чехия – Англия

23 июня

19:00 Швеция – Польша

19:00 Словакия – Испания

22:00 Португалия – Франция

22:00 Германия – Венгрия

1/8 финала

26 июня

19:00 2-е место группы A - 2-е место группы B (матч №38)

22:00 Победитель группы A - 2-е место в группе С (матч №37)

27 июня

19:00 Победитель группы C - 3-е место в группе D/E/F (матч №40)

22:00 Победитель группы B - 3-е место в группе A/D/E/F (матч №39)

28 июня

19:00 2-е место в группе D - 2-е место в группе E (матч №42)

22:00 Победитель группы F - 3-е место в группе A/B/C (матч №41)

29 июня

19:00 Победитель группы D - 2-е место в группе F (матч №44)

22:00 Победитель группы E - 3-е место в группе (матч №43)

1/4 финала

2 июля

19:00 Победитель матча № 41 - Победитель матча № 42 (матч №49)

22:00 Победитель матча № 39 - Победитель матча № 37 (матч №50)

3 июля

19:00 Победитель матча № 40 - Победитель матча № 38 (матч №46)

22:00 Победитель матча № 43 - Победитель матча № 44 (матч №48)

1/2 финала

6 июля

22:00 Победитель матча № 46 - Победитель матча № 45 (матч №49)

7 июля

22:00 Победитель матча № 48 - Победитель матча № 47 (матч №50)

Финал

11 июля

22:00 - Победитель матча № 49 - Победитель матча № 50