Календарь матчей сборной России на Евро-2020

Фото твиттер сборной России

До первого матча сборной России на Евро-2020 осталось десять дней. В связи с этим напоминаем расписание игр национальной команды.

12 июня, Санкт-Петербург

Бельгия - Россия

16 июня, Санкт-Петербург

Финляндия - Россия

21 июня, Копенгаген

Россия - Дания

Не пропустите: Опубликована итоговая заявка сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru