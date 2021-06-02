Календарь матчей сборной России на Евро-2020
До первого матча сборной России на Евро-2020 осталось десять дней. В связи с этим напоминаем расписание игр национальной команды.
12 июня, Санкт-Петербург
Бельгия - Россия
16 июня, Санкт-Петербург
Финляндия - Россия
21 июня, Копенгаген
Россия - Дания
Не пропустите: Опубликована итоговая заявка сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Генсек УЕФА высказался о возможном исключении "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
-
Календарь матчей сборной России на Евро-2020
-
"Атлетико" интересуется воспитанником "Барселоны"
-
Официально: ван Боммел - новый главный тренер "Вольфсбурга"
-
Сборная Бельгии назвала финальный состав на Евро-2020
-
Киевское "Динамо" продлило контракт с Луческу
-
Дания не сделает исключения для въезда российских болельщиков во время Евро-2020
-
Ольга Бузова объявила, что станет футбольным арбитром на Евро-2020
-
Официально: Эмерсон вернулся в "Барселону"
-
"Шахтёр" нацелился на защитника "Галатасарая"
-
Сборная Турции опубликовала итоговую заявку на Евро-2020
-
1
Украинец Ярмоленко может оказаться в "Спартаке"
-
Черчесов объяснил выбор состава сборной России на Евро-2020
-
СМИ узнали о планируемой встрече Анчелотти и Рамоса
-
Дешам оценил шансы Канте стать обладателем "Золотого мяча" в этом году
-
Сафонов прокомментировал свой дебют за сборную России
-
"Эвертон" рассматривает 6 тренеров, один из них - Джеррард
-
Опубликована итоговая заявка сборной России на Евро-2020
-
ПСЖ определился с будущим арендованного Мойсе Кина
-
"Локомотив" продлил контракт с 20-летним полузащитником
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1