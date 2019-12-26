Калешин назвал российских тренеров, которые не боятся экспериментировать

Наставник "Балтики" Евгений Калешин констатировал, что в России тренерами руководит страх.

"У нас должно быть больше идей и больше доверия к тренерам. Если есть возможность рисковать, будут появляться разные варианты – иногда они будут рождать вопросы у тех, кто анализирует игру. А так – костный футбол, постоянное давление результата, и человек перестаёт быть интересен как тренер. Сейчас тренерами в России руководит страх", - сказал Калешин.

Также он ответил на вопрос, кто из специалистов, работающих в РПЛ, не боится экспериментировать.

"Семак не боится менять команду. Гончаренко много экспериментирует. И, конечно, Карпин", - добавил Калешин.

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