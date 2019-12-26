Калешин назвал российских тренеров, которые не боятся экспериментировать
Наставник "Балтики" Евгений Калешин констатировал, что в России тренерами руководит страх.
"У нас должно быть больше идей и больше доверия к тренерам. Если есть возможность рисковать, будут появляться разные варианты – иногда они будут рождать вопросы у тех, кто анализирует игру. А так – костный футбол, постоянное давление результата, и человек перестаёт быть интересен как тренер. Сейчас тренерами в России руководит страх", - сказал Калешин.
Также он ответил на вопрос, кто из специалистов, работающих в РПЛ, не боится экспериментировать.
"Семак не боится менять команду. Гончаренко много экспериментирует. И, конечно, Карпин", - добавил Калешин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15