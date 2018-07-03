Калинич близок к переходу в испанский клуб

Теги никола калиничмилансевилья

Калинич близок к переходу в испанский клубНападающий "Милана"  Никола Калинич может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Corriere dello Sport, агент хорватского футболиста начал переговоры с "Севильей".

Испанский клуб предлагает за форварда 14 миллионов евро, но "Милан" хочет получить 25 миллионов.

Калинич не входит в планы "Милана" на предстоящий сезон.

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