Форвард "Фиорентины" Никола Калинич близок к переходу в "Милан", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, игрок подпишет с "россонери" четырехлетнее соглашение и будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

Однако сообщается, что клубы еще не договорились о стоимости сделки. "Милан" оценивает форварда в 25 миллионов евро, а "фиалки" требуют 30 миллионов.

В прошлом сезоне Калинич сыграл 42 матча, отметился 20 голами и 4 ассистами.

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