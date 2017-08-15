Калинич близок к переходу в "Милан"

Форвард "Фиорентины" Никола Калинич вскоре перейдёт в "Милан", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, клубы почти договорились о сумме трансфера 29-летнего хорвата. Ожидается, что о сделке будет объявлено в среду.

Ранее сообщалось, что "Милан" готов заплатить за Калинича 25 миллионов евро, однако "Фиорентина" требует за нападающего 30 миллионов. | http://soccernews.ru