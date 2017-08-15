Калинич близок к переходу в "Милан"
Форвард "Фиорентины" Никола Калинич вскоре перейдёт в "Милан", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, клубы почти договорились о сумме трансфера 29-летнего хорвата. Ожидается, что о сделке будет объявлено в среду.
Ранее сообщалось, что "Милан" готов заплатить за Калинича 25 миллионов евро, однако "Фиорентина" требует за нападающего 30 миллионов. | http://soccernews.ru
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