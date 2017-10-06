Калинич готов сыграть с "Интером"
Форвард "Милана" Никола Калинич вернулся в строй, восстановившись после травмы бедра, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, 29-летний хорват уже приступил к тренировкам. Таким образом, он сможет принять участие в ближайшем матче "россонери" против "Интера", который состоится 15 октября.
В этом сезоне Калинич сыграл за "Милан" 7 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.
Не пропустите: Антонелли вернулся к тренировкам в общей группе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Никаких экспериментов: Росcия против Южной Кореи
-
Неудобные болгары: Франция отправляется в Софию за победой
-
Совершить подвиг: Беларусь попытается оставить Нидерланды за бортом чемпионата мира
-
Украина дожимает Косово и сохраняет шансы на завоевание путевки на Мундиаль
-
Великолепный Иско и освистанный Пике: испанцы разделались со сборной Албании
Лента новостей
-
Чачич: "Сможем исправить ситуацию в матче против Украины"
-
Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев
-
Никаких экспериментов: Росcия против Южной Кореи
-
Неудобные болгары: Франция отправляется в Софию за победой
-
Вентура: "У сборной Италии просто не было сил, поэтому такой результат"
-
Кравец пропустит матч против Хорватии
-
Совершить подвиг: Беларусь попытается оставить Нидерланды за бортом чемпионата мира
-
Лихтенштейн – Израиль - 0:1, Хорватия – Финляндия - 1:1 (обзоры)
-
Австрия – Сербия - 3:2, Ирландия – Молдова - 2:0 (обзоры)
-
Шевченко прокомментировал победу над Косово
-
Представители ПСЖ и УЕФА провели встречу для обсуждения правил ФФП
-
ФИФА может изменить формат перерывов на матчи сборных
-
Италия – Македония - 1:1 (обзор)
-
Косово – Украина - 0:2 (обзор)
-
"Бавария" заплатила почти два миллиона евро за экс-ассистента Хайнкеса
-
Испания – Албания - 0:3 (обзор)
-
Турция – Исландия - 0:3 (обзор)
-
Квалификация ЧМ-2018: Израиль в гостях одолел Лихтенштейн, Хорватия потеряла очки в матче с Финляндией
-
Австрия и Ирландия побеждают в квалификации ЧМ-2018
-
Досадная осечка: сборная Италии дома не сумела обыграть Македонию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|7
|21
|2
|Ювентус
|7
|19
|3
|Интер Милан
|7
|19
|4
|Лацио
|7
|16
|5
|Рома
|6
|15
|6
|Торино
|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
|7
|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0