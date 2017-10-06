Калинич готов сыграть с "Интером"

Форвард "Милана" Никола Калинич вернулся в строй, восстановившись после травмы бедра, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 29-летний хорват уже приступил к тренировкам. Таким образом, он сможет принять участие в ближайшем матче "россонери" против "Интера", который состоится 15 октября.

В этом сезоне Калинич сыграл за "Милан" 7 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.

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