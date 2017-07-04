Калинич: "Хочу перейти в "Милан"

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Калинич: "Хочу перейти в "Милан"
Хорватский нападающий "Фиорентины" Никола Калинич заявил, что он надеется стать игроком "Милана".

"Я благодарен "Фиорентине" за два года выступлений за клуб. Я знаю, что "Милан" интересуется мной и это отличный шанс для меня. Я хочу перейти в "Милан" и сделать новый шаг в карьере", - приводит слова Калинича Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" оценивает 29-летнего форварда в 30 миллионов евро, а "Милан" не готов платить такую сумму.

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