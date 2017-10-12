Калинич может не сыграть с "Интером"

Хорватский нападающий "Милана" Никола Калинич по-прежнему не восстановился после травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист все еще не тренируется и, скорее всего, пропустит матч 8-го тура чемпионата Италии против "Интера".

Напомним, что в последний раз форвард выходил на поле в поединке с "Ромой" (0:2).

В этом сезоне 29-летний Калинич провел за "Милан" 7 матчей и забил 2 гола.

Матч "Интер" - "Милан" состоится 15 октября и начнется в 21:45 мск.

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