Калинич может не сыграть с "Интером"

Теги миланникола калинич

Калинич может не сыграть с "Интером"

Хорватский нападающий "Милана" Никола Калинич по-прежнему не восстановился после травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист все еще не тренируется и, скорее всего, пропустит матч 8-го тура чемпионата Италии против "Интера".

Напомним, что в последний раз форвард выходил на поле в поединке с "Ромой" (0:2).

В этом сезоне 29-летний Калинич провел за "Милан" 7 матчей и забил 2 гола.

Матч "Интер" - "Милан" состоится 15 октября и начнется в 21:45 мск.

Не пропустите: "Милан" рассматривает возможность замены Монтеллы главным тренером сборной Швейцарии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 7 21
2 Ювентус 7 19
3 Интер Милан 7 19
4 Лацио 7 16
5 Рома 6 15
6 Торино 7 12
7 Милан 7 12
8 Сампдория 6 11
9 Кьево 7 11
10 Болонья 7 11
11 Аталанта 7 9
12 Фиорентина 7 7
13 Удинезе 7 6
14 Кальяри 7 6
15 СПАЛ 7 5
16 Кротоне 7 5
17 Сассуоло 7 4
18 Хеллас Верона 7 3
19 Дженоа 7 2
20 Беневенто 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов