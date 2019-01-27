Калинич может перебраться в Германию

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Калинич может перебраться в Германию

Нападающего "Атлетико" Николу Калинича зовут в Бундеслигу.

Как сообщает Bild, "Шальке" заинтересован в аренде 31-летнего хорвата до конца сезона с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Отмечается, что наставник "Атлетико" Диего Симеоне не желает отпускать игрока из-за отсутствия травмированного Диего Косты.

В нынешнем сезоне на счету Калинича четыре гола и два ассиста в 19 играх.

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