Калинич может перебраться в Германию

Нападающего "Атлетико" Николу Калинича зовут в Бундеслигу.

Как сообщает Bild, "Шальке" заинтересован в аренде 31-летнего хорвата до конца сезона с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Отмечается, что наставник "Атлетико" Диего Симеоне не желает отпускать игрока из-за отсутствия травмированного Диего Косты.

В нынешнем сезоне на счету Калинича четыре гола и два ассиста в 19 играх.

Читайте также: Форвард "Атлетико" может перейти в клуб Примеры. | http://soccernews.ru