Калинич намерен отклонить предложения "Зенита", "Спартака" и "Локомотива"

Форвард "Фиорентины" Никола Калинич намерен отклонить предложения питерского "Зенита" и московских "Спартака" с "Локомотивом".

Так, по сведениям Tuttomercatoweb, 30-летний нападающий "фиалок" не заинтересован в переезде в Россию. Предпочтительным вариантом продолжения карьеры для хорвата остается выступление за один из западноевропейских клубов.

В нынешнем сезоне Калинич забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач в 41 матче за "Милан", за который он выступал на правах аренды.

Напомним, также "Спартак" интересуется форвардом "Шахтера". | soccernews.ru