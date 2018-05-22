Калинич намерен отклонить предложения "Зенита", "Спартака" и "Локомотива"
Форвард "Фиорентины" Никола Калинич намерен отклонить предложения питерского "Зенита" и московских "Спартака" с "Локомотивом".
Так, по сведениям Tuttomercatoweb, 30-летний нападающий "фиалок" не заинтересован в переезде в Россию. Предпочтительным вариантом продолжения карьеры для хорвата остается выступление за один из западноевропейских клубов.
В нынешнем сезоне Калинич забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач в 41 матче за "Милан", за который он выступал на правах аренды.
Напомним, также "Спартак" интересуется форвардом "Шахтера". | soccernews.ru
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