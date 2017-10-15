Калинич не сыграет с "Интером"

Форвард "Милана" Никола Калинич не поможет своей команде в матче восьмого тура Серии А против "Интера".

Как сообщает Football Italia, 29-летний хорват не успел восстановиться от мышечной травмы, в связи с чем не попал в заявку "россонери" на принципиальное дерби.

Напомним, что матч "Интер" - "Милан" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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