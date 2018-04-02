Калинич определился со своим будущим

Форвард "Милана" Никола Калинич принял решение покинуть клуб.

Как сообщает Tuttomercatoweb, футболист уже начал изучать поступившие предложения от других клубов.

В текущем сезоне Калинич провел 31 игру, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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