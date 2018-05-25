Калинич определился со своим будущим

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Калинич определился со своим будущим

Нападающий "Милана" Никола Калинич определился со своим будущим, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, 30-летний хорват решил остаться в итальянской команде, отклонив предложения "Айнтрахта", "Байера" и нескольких российских клубов.

Отмечается, что Калинич попросил руководство и тренерский штаб "россонери" дать ему второй шанс.

В минувшем сезоне опытный форвард сыграл за "Милан" 41 матч, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. | http://soccernews.ru

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