Нападающий "Милана" Никола Калинич определился со своим будущим, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, 30-летний хорват решил остаться в итальянской команде, отклонив предложения "Айнтрахта", "Байера" и нескольких российских клубов.

Отмечается, что Калинич попросил руководство и тренерский штаб "россонери" дать ему второй шанс.

В минувшем сезоне опытный форвард сыграл за "Милан" 41 матч, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. | http://soccernews.ru