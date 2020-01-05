Калинич отказал клубу АПЛ

Нападающий "Ромы" Никола Калинич отклонил предложение "Ньюкасла", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, скандальный хорват отказал уже третьему клубу. До "сорок" это были "Дженоа" и "Верона".

В текущем сезоне Калинич сыграл за "Рому" всего 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Права на 32-летнего футболиста принадлежат "Атлетико", а за "волков" он выступает по аренде.

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