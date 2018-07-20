Калинич отказался от медали ЧМ-2018



Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич заявил, что он не возьмет серебряную медаль Чемпионата Мира-2018.

"Спасибо за медаль, но я не играл в России", – цитирует Калинича Sportske Novosti.

Напомним, что 30-летний Калинич отказался выйти на замену в матче первом матче группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии (2:0) и после этого был отчислен из сборной Хорватии.

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