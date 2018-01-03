Калинич отказался переезжать в Китай

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Калинич отказался переезжать в Китай

Форвард "Милана" Никола Калинич отказался переезжать в Китай, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, несколько клубов из Поднебесной были готовы купить 29-летнего хорвата за 45 миллионов евро, однако сам футболист не захотел продолжать карьеру в Азии.

В этом сезоне Калинич сыграл за "Милан" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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