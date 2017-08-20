Калинич переходит в "Милан"

"Милан" согласовал переход хорватского нападающего "Фиорентины" Николы Калинича, сообщает официальный твиттер клуба.

Миланский клуб арендовал футболиста на год с обязательством последующего выкупа за 25 миллионов евро.

Видео: Калинич в "Милане".

В прошлом сезоне 29-летний Калинич провел за "Фиорентину" 32 матча в Серии и забил 15 голов.

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