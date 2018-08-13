Калинич прокомментировал свой переход в "Атлетико"

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Калинич прокомментировал свой переход в "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Никола Калинич дал комментарии по поводу своего перехода в мадридский клуб.

"Я пришёл сюда, чтобы выложиться на сто процентов ради успеха "Атлетико". Это команда, которая всегда работает и выкладывается на максимум" - приводит слова хорвата официальный твиттер "матрасников".

Напомним, что Калинич перешёл в "Атлетико" из "Милана" за около 15 миллионов евро.

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