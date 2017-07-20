Калинич сделал официальное заявление по своему будущему

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Калинич сделал официальное заявление по своему будущему

Форвард "Фиорентины" Никола Калинич заявил, что решение относительно его будущего будет принимать флорентийский клуб.

"Я выразил свои мысли и пожелания, но у меня есть контракт, который связывает с клубом и я профессионал. По этой причине решение будет принимать "Фиорентина", которое устроит всех" - цитирует 29-летнего хорвата официальный сайт "фиалок".

Напомним, что на Калинича претендует "Милан". Сам футболист ранее признавался, что хочет присоединиться к "россонери". | http://soccernews.ru

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