Калинич сделал официальное заявление по своему будущему

Форвард "Фиорентины" Никола Калинич заявил, что решение относительно его будущего будет принимать флорентийский клуб.

"Я выразил свои мысли и пожелания, но у меня есть контракт, который связывает с клубом и я профессионал. По этой причине решение будет принимать "Фиорентина", которое устроит всех" - цитирует 29-летнего хорвата официальный сайт "фиалок".

Напомним, что на Калинича претендует "Милан". Сам футболист ранее признавался, что хочет присоединиться к "россонери". | http://soccernews.ru