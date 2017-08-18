Калинич в ближайшее время должен перейти в "Милан"

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Калинич в ближайшее время должен перейти в "Милан"

Форвард "Фиорентины" Никола Калинич в шаге от перехода в "Милан", сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, сегодня сторонам удалось согласовать трансфер хорвата. Сообщается, что "россонери" возьмет игрока в аренду с правом выкупа за 25 миллионов евро.

Сообщается, что сделка будет завершена в ближайшее время.

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