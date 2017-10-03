Калинич выбыл на несколько недель

Форвард "Милана" Никола Калинич усугубил травму бедра в матче седьмого тура итальянской Серии А против "Ромы".

Сроки восстановления 29-летнего футболиста составят несколько недель, поэтому он не сможет помочь сборной Хорватии в заключительных матчах квалификации ЧМ-2018.

Напомним, что "шашечные" 6 октября сыграют с Финляндией, а 9 октября - с Украиной.

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